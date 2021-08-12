警方檢視成堆垃圾，掌握破案關鍵藍紫色口罩。（翻攝畫面）

死亡女嬰被丟棄垃圾車內，警翻50袋垃圾袋靠「關鍵口罩」找出生母。 （翻攝畫面／王揚傑新北傳真）

垃圾車翻出棄嬰！媽媽狠心拋棄後 像沒事一樣去上班

新北市新莊區今（12）日上午發生死亡女嬰遭丟棄垃圾車案，警方循線逮捕43歲生母陳姓女子；陳女供稱早上起床腹痛上廁所，當時看到馬桶內「一團黑黑的」，不知道是什麼東西，慌張撈起裝進垃圾袋後丟進垃圾車。轄區警方依遺棄屍體跟殺人等罪嫌移送地檢署偵辦，新北地檢署檢察官複訊後，傍晚諭令5萬元交保，而陳女丈夫也已帶著現金支付交保金。

新莊警分局今接獲報案，發現女嬰身上連著胎盤被棄屍在垃圾車中，搜索同袋垃圾袋發現內有數個藍紫色口罩，同時比對監視器畫面，找出戴藍紫色口罩丟棄垃圾的陳女；而陳女在台北市內湖區上班擔任會計，今中午警方前往陳女公司，將她帶回偵訊。

據了解，陳女與先生育有2子，她向檢警辯稱自己經期不穩，沒意識到懷孕，直到2個月前才懷疑自己懷孕，不過仍未到醫院檢查，直到早上腹痛如廁，才生下小孩，但當下未確認及忙將「黑黑的東西」打包進垃圾袋丟棄。

檢方稍早複訊陳女，諭知5萬元交保。檢方指出，懷胎5月以上或生產後2月未滿者，依照刑法如能交保就不能羈押，且本案無逃亡之虞，另外生母於生產時或甫生產後，殺其子女，最重本刑為5年以下，雖然陳女犯罪嫌疑重大，但沒有羈押必要，因此諭知交保。

另外，檢察官今日已相驗遺體完畢，女嬰遺體將暫冰存，檢方表示，將盡速聯繫法醫研究所安排解剖，採集相關跡證送驗，釐清案情。