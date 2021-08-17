日前有一名女租客表示，在租來的房子裡住了半年，發現冷氣頻頻漏水，她便向房東反映，對方便動手幫忙修理，豈料漏水狀況仍未改善，但房東卻始終不願意請師傅來修理，最後女房客的冷氣還下起瀑布，讓她感到非常傻眼。

一名租客在「爆怨2公社」表示，她搬進租來的房子約半年左右，近日發現冷氣頻頻漏水，導致床鋪濕透，因此便向房東反映，對方也熱心的幫忙查看，判斷應該是管線堵住了，便動手幫忙通管線，豈料通了10分鐘後，漏水狀況仍未改善，之後房東便換了一個硬透明管，原以為能解決漏水問題。

豈料冷氣沒用幾天，又出現滴水的狀況，出風口不斷噴水，女房客便請丈夫找熟識的冷氣師傅來查看，而在叫師傅來之前，她也有先告知房東，詢問「若要維修，那費用的部分？」，豈料對方竟回「交給你的時候好好的，後面是你自己使用的，怎麼壞的我不清楚，費用本來就是房客要吸收」。

女房客最終只好自掏腰包，不過冷氣師傅維修後表示，「水管堵塞，長久沒清理，還是要找個人來大掃除一下」，豈料之後冷氣風扇口又漏水，讓她崩潰的形容宛如瀑布，而女房客之後也連絡房東，不過對方卻說「現在還在滴水嗎？滴水的時候再拍照給我看」、「那冷氣滴水的時候拍照給我看，我看它怎麼滴的」。

房東這一席話，讓女房客感到非常傻眼，表示當冷氣漏水時，她馬上就會趕緊關機，不可能讓水繼續滴，導致家具被淋濕，不過房東卻始終要求，要看到漏水的狀況，讓她困惑的詢問對方，「為什麼不找個師傅來檢查？」，而房東則回應，「我自己會維修啊，不用找師傅來啦！」。

女房客無奈的說，難道自己不用睡覺，能夠24小時盯著冷氣看，「就為了拍它如何噴瀑布？找個師傅真的這麼難嗎？」，最後她還在冷氣出風口處，貼上垃圾袋以防水滴下來。許多網友表示，「只好找時間開著等它噴了」、「自己花錢換台新的，舊的留著，搬走時把新的搬走」。