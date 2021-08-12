配合政府防疫兼維護治安平穩，是警方在疫情期間的重點工作，警方除推動各項防疫工作外，同步強化詐欺防制、查緝毒品、檢肅黑槍、打擊黑道幫派及暴力犯罪、深化跨國合作及情資交換等，以提升打擊犯罪量能，積極維護社會治安。

警方統計，近5年全般刑案發生數呈下降趨勢，由2016年29萬4831件，逐年下降至去年25萬9713件，減少3.5萬多件。今年1至6月全般刑案發生11萬8863件，較去年同期減少9770件，在「犯罪指標案類」中，以竊盜減少1040件最多，詐欺及一般傷害分別增加446件及174件居冠亞軍。

警方表示，犯罪指標案類是指暴力犯罪、竊盜、一般恐嚇取財、一般傷害及詐欺等與治安直接關係的案類。受疫情影響，暴力犯罪、竊盜、毒品案件都明顯減少，尤其在限聚令下，酒後駕車比去年同期陡降6050件(-24.98％)，但詐欺發生數1萬1447件，占刑案總數9.63％，較去年同期增加446件。警方表示，為遏止詐欺案件發生，將持續從查緝國內車手、機房、收簿手等面向，及向上溯源發展，同時也從預防、宣導及管理面加強反詐騙工作，維護民眾財產安全。

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