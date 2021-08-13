民兵組織塔利班（Taliban）在阿富汗各地迅速攻城掠地。根據美國駐喀布爾（Kabul）大使館網站上的公告，美國今天敦促自家公民即刻藉由商業航班離開阿富汗。

在美軍撤出阿富汗，交由阿富汗政府自行對抗塔利班後，塔利班戰士快速推進自身勢力範圍，今天又拿下戰略要地加茲尼市（Ghazni），距離首都喀布爾不到150公里。

美國大使館網頁上的公告表示：「美國大使館呼籲美國公民，即刻藉由可搭乘的商業航班離開阿富汗。」

公告並提到：「由於當前安全局勢和人力縮減，大使館在阿富汗境內甚至是喀布爾，協助美國公民的能力都極其有限。」

美國4月27日對政府員工下令，由於喀布爾暴力情勢升溫，員工若能在其他地方從事自身工作，即應離開駐喀布爾大使館。

另外，兩名美國官員今天不具名告訴路透社，國務院預料將宣布從駐喀布爾大使館遷離「顯著」數量的員工。

他們還說，軍方將協助遷出行動。這是衝突區域的標準作法。（譯者：楊昭彥）1100813