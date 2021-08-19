阿富汗女子足球隊前隊長敦促球員們刪除自己的社交媒體、公共身份，甚至為了安全起見，最好燒毀曾經的球衣，這都是因為在塔利班統治下，女性特別沒有保證。

路透社報導，目前居住在哥本哈根的前女足隊隊長卡莉達‧波帕爾(Khalida Popal)說，激進分子過去曾殺害、傷害和用石頭砸死婦女，女足球員也必然成為迫害的目標。

她是阿富汗女子足球聯盟的聯合創始人，在此之前，一直推進阿富汗女權運動，一直鼓勵年輕女性「堅強、勇敢、站在陽光下」，但如今她奉勸大家必須低調。

「今天我打電話告訴她們，為了她們的安全，必須刪除她們的身份檔案、刪除照片。甚至我告訴她們，燒毀或藏匿妳的國家隊制服。」

「這對大家來說都很痛苦的，我們當年為了贏得胸前的徽章，加倍努力就為了代表我們的國家參加比賽，還贏得了榮譽，我們都感到相當自豪。」

在 1996 年至 2001 年的塔利班統治阿富汗期間，在所謂伊斯蘭教法的指導下，禁止婦女工作、不允許女孩上學、婦女出門必須穿著罩袍，而且必須有男性親戚陪同。違反規定會遭到塔利班宗教警察的羞辱和公開毆打。

如今，塔利班又回喀布爾，他們表示將在伊斯蘭法律框架內，尊重婦女的權利。但是有多少可信度？

波帕爾說，「阿富汗女足隊一直是阿富汗女性權利的象徵，但如今只能選擇明哲保身，不僅是球員，還有女權活動家......她們已沒有投靠的對象。」

國際足聯的一位發言人表示，「國際足聯對於受到局勢影響的人，表示關切和同情。」

「我們正在與阿富汗足協和其他相關人士保持聯繫，並將繼續觀察當地局勢，在未來幾周和幾個月內，提供我們能給予的支持。」

波帕爾1987年出生於阿富汗喀布爾，她是普什圖人，曾就讀於丹麥商學院，在那裡她獲得了國際經營管理學位。波帕爾的母親是一名體育老師，她教她如何踢足球。2007年，在阿富汗足協的批准和支持下，波帕爾與朋友組建了阿富汗女子足球聯賽，為了他們的安全，球隊在喀布爾的北約基地內訓練，並且在2008年與巴基斯坦球隊比賽中獲勝。

不過她一直遭到塔利班的死亡威脅，決定離開阿富汗。她先前往印度，由於沒有簽證，再前往挪威，最終抵達丹麥，並獲得居留權。