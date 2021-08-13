生產BNT疫苗的德國原廠BioNTech表示，已與台灣約好交貨期程，只要手續完成就會將疫苗運到台灣。

BioNTech發言人以電子郵件回覆中央社記者詢問時表示，該公司生產的COVID-19疫苗已在3日獲得台灣相關單位的緊急使用授權，目前正與夥伴復星醫藥全力以赴，希望盡快提供台灣民眾疫苗。

他強調，目前還無法確定第一批疫苗交貨的時間，不過，BioNTech已與台灣的機關約好交貨期程，只要一完成品管和安全手續，疫苗就會送到台灣。

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會上月與上海復星醫藥達成協議，分別採購500萬劑、總計1500萬劑的BNT COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，捐給政府統籌運用。

當時BioNTech執行長吳沙忻（Uğur Şahin）表示，盡可能提供全球更多人耐受性良好和有效的疫苗是公司的既定目標，BioNTech很高興能提供台灣民眾歐盟製造的疫苗。