連續急殺3天的中小型電子股，周四終於初步回穩了，雖然並非全面反彈，但至少沒再見到急殺，顯示市場已初步消化第一輪的恐慌賣壓，其實從美股近3天的走勢觀察，美股雖然是傳產強(道瓊指數創新高)、科技弱，但科技股只是小幅拉回，並非像台股電子股的崩潰式下殺，也說明本周主導台股殺盤的來源為內資大戶。

從人氣比重來看，早盤電子比重跌落至45%左右，而航運比重卻拉高至35%以上，顯然短線投機力還是比較鍾情於航海王，但航運股早盤走勢卻未如預期強勢，還好尾盤又拉高上來，可見控盤主力並未離開，不過航運股上檔套牢太多冤魂，傾向進入區間整理結構。

台股雖然在盤下游走，但前期強勢的主力股卻相當活潑，顯示市場派資金有回頭跡象，也說明內資多殺多行情暫告一段落；雖然殺盤暫告段落，但因為市場恐慌情緒才剛降溫，不會這麼快就轉為樂觀氛圍，故短線小型股彈高後仍會再壓回測底。(倫元投顧提供)