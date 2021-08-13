MSCI明晟12日公布最新季度調整，台股權重此次為「雙降一持平」。金管會預期，此次調整估僅使外資淨流出約2.12億美元（約新台幣60億元），占外資持有市值僅約0.02％，影響甚微，且近3年漲跌狀況顯示與權重調整並無絕對關連。

在此次季度調整中，台股在「MSCI全球全球市場指數」權重持平1.78％，在「MSCI全球新興市場指數」權重自14.3％調降至14.21％，在「MSCI亞洲除日本指數」權重自16.31％調降至16.15％，連10季遭調降、但幅度較上次趨緩，此次調漲將在31日盤後生效。

成份股變動方面方面，此次MSCI台股指數成分股新增1檔、刪除1檔，指數成分股維持87檔、17檔成分股調整在外流通股數。此次以富邦媒(8454)權重被調升最多、權重為0.22％，臺企銀(2834)權重則遭調降最多、權重為0.16％。

證期局副局長蔡麗玲表示，以2019年12月全球被動基金規模約2640億美元估算，MSCI此次季度權重調整對台股影響為流出約2.12億美元，僅占外資持有市值2.41兆元的0.02％，推測對台股影響甚微。

蔡麗玲指出，依MSCI過去3年的權重季度調整變化，對比台股的漲跌狀況趨勢變化，台股只處漲跌主要仍受到產業基本面與國際政經局勢變化的影響較大，與MSCI調整權重並無絕對關連，顯示台股指數漲跌與交易量最終仍回歸基本面決定。

雖然MSCI去年以來數度調降台股權重，但蔡麗玲指出，台股上市櫃公司基本面良好、整體制度面及公司治理健全、法規完整且透明度高、且財務揭露品質透明，上述4大誘因對主動型基金及外資法人而言仍有相當吸引力。