歐股周三持平。由於對全球新冠疫情的擔憂，投資人更加青睞於公用事業股和醫療股，而不是經濟成長敏感的板塊。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲0.64點或0.14%，為474.42點。汽車股和礦業股抑制了大盤上漲。防禦性的健康醫療股和公用事業股上漲，表現更為穩定。

英國股市在早盤表現良好；數據顯示，英國上月通膨意外大幅降到央行的2%目標。英國藍籌的FTSE 100指數下跌0.2%，但是中型股指數FTSE 250上漲0.6%。

Hargreaves Lansdown金融分析師Sarah Coles表示，七月的通膨減速，這並不意味者溫和時期的來臨。物價仍面臨潛在壓力，尤其是汽油和二手車價格的上升，意味者通膨很快地會再加速，到今年底可能會到4％。

歐企上周的財報表現強過預期，推動泛歐基準指數創下10多年來最長連漲紀錄。然而與傳染病相關的擔憂，以及歐洲央行(ECB)下一步動作的不確定，阻礙了股市上漲。

丹麥啤酒商Carlsberg上漲2.3%。該公司上調全年獲利預期，並表示，中國和俄羅斯等主要市場的啤酒銷量已經遠高於疫情前的水準。

瑞士醫療裝置製造商愛爾康(Alcon)大漲13.5%；該公司上調全年獲利展望。

歐洲線上藥品連鎖店Zur Rose跌5.6%；該瑞士公司上半年業績表現不如預期。