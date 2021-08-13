不僅要贏得年輕族群的心，如何保障年輕用戶在平台上的安全與隱私，也是社群平台的重要社會責任。TikTok於官網指出，他們將透過多方面的強化與升級，為青少年提供更完整的安全與隱私保障。

TikTok 全球兒少安全政策負責人 Alexandra Evans 及全球隱私權顧問 Aruna Sharma於官網撰文指出，每天都有多元背景的人們來到 TikTok，為了替多元的社群提供安全友善的平台，TikTok 將為 13 到 17 歲的用戶推出一系列的功能更新，以提供更加完整的安全保障，這些更新將在未來幾個月內陸續於全球市場推出。

【私訊隱私設定更新】

TikTok希望協助青少年用戶自主管理隱私設定，當16 至17 歲的用戶加入 TikTok 時，誰能傳送私訊設定將會自動預設為「都不行」。用戶須主動更改設定，才能私訊他人。尚未使用過私訊功能的現有帳號將會在下次使用此功能時收到通知，提醒檢視並確認隱私設定。此功能為訊息安全功能的最新更新，其他功能包含用戶無法在傳送訊息時分享圖片或影片以及16 歲以下用戶無法使用私訊功能。

【決定誰能觀看你的影片】

從音樂挑選、特效運用到轉場銜接，TikTok 讓影片拍攝變得有趣且充滿創意。而在創作同時，決定與誰分享影片也非常重要。為幫助青少年用戶了解他們擁有決定和誰分享的選擇權，在未滿 16 歲的用戶要發布第一支 TikTok 影片前，TikTok 會以彈出式視窗詢問誰能觀看影片，用戶必須選擇後影片才能發布。

創作者也能在分享每支影片前決定觀看對象。13 到 15 歲的用戶將自動預設為隱私帳號，僅可以選擇分享與粉絲或好友分享，不提供公開給「所有人」的選項。未滿 16 歲的用戶也無法使用合拍和畫面拼貼功能。

【決定誰能下載你的公開影片】

為幫助 16 到 17 歲的用戶了解影片下載功能如何運作並做出適合自己的選擇，TikTok也提供額外資訊來幫助這些用戶。當他們決定開啟下載功能，便會收到彈出式的確認訊息提醒功能開啟後其他用戶將可以下載其影片。16 歲以下的用戶則無法開啟允許下載功能。

【更貼心的推播通知措施】

TikTok 為維護社群的身心健康，例如推出螢幕時間管理功能來幫助用戶管理使用時間，以及讓家長透過家庭安全配對協助管理使用時間。TikTok希望幫助年輕用戶及早培養正面的數位習慣，也因此持續與小兒科專家和兒少身心健康的倡導者合作，並推出青少年專區、霸凌防治指南和其他支持青少年身心建康的功能。 因此，TikTok也將進一步縮減青少年用戶接收推播通知的時段，13 到 15 歲與 16 到 17 歲的用戶分別會在晚上 9 點和 10 點後暫停收到推播通知。

TikTok 指出他們正與青少年、社區組織、家長和創作者合作，透過不斷加強保護社群安全、隱私和身心健康，以實現對於社群的承諾。