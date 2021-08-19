根據兒盟調查，隨著「停課不停學」國中一年級到高三的兒少每週上網時間高達42.7小時，較去年27.2小時，增加約2倍，較2014年的12.9小時上升甚至超過3倍，隨著兒少使用網路的時間增加，父母教育子女網路安全顯得更為重要，兒福聯盟與社群平台推出「家長指南」，協助家長了解社群平台，與子女展開網路安全的溝通與對話。

兒福聯盟執行長白麗芳說，兒福聯盟調查，41％的兒少認為父母的網路安全教育不實用，顯示家長也需要瞭解更多新的觀念與資訊。因此，此次與社群平台合作推出「家長指南」，協助家長透過兒福聯盟設計的警覺、探索、約定、教導等步驟，帶領孩子討論如何在網路世界保護自己。

目前高一升高二的蔡中泠說，經常使用社群平台，包括吃飯時就有很多同學划手機看限時動態，有時候也聽聞部分同學不願意跟父母分享、談到社群平台相關的事，但就其本身如果遇到問題會常與媽媽分享。

家長在保護青少年網路安全與心理健康扮演重要角色。醫師黃瑽寧認為，家長和社群是合作關係，他也建議家長應從小開始養成子女正確網路使用的習慣，陪伴孩子一起使用社群平台，並在陪伴與溝通過程中包容孩子，依實際狀況教育孩子們在網路世界保護自己。

Instagram 持續為所有人打造安全體驗的環境，尤其針對青少年族群，不斷強化安全保護措施，包含將16歲以下的用戶的新申請帳號預設為「不公開」，並鼓勵既有的16歲以下用戶的公開帳號改為「不公開」，也透過新的工具與功能，限制可疑帳戶傳送訊息或追蹤青少年帳號。未來也將開發更多功能與工具，幫助年輕族群與所有使用者更安全的體驗Instagram。