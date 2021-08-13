大考中心今(13)日召開考試委員會，會中指出今年指考試場違規共249件，另有47件答案卷違規案。違規情況玲瑯滿目，不只有考生在試券塗鴉繪圖，還有人在未經監試人員同意便衝出教室，甚至將答案抄寫在大腿上，相關情形皆依規在各節答案卷扣減2分。

今年大學指考適逢疫情而延後舉行，大考中心主任周兆民表示，今年共計有4萬918人報名，比去年4萬3754人減少2836人，各科缺考率以生物10.43％最高。至於試場違規則有249件，較去年200件增加49件，其中沒有攜帶有效證件有104件、占41.77％，屬所有違規案件中最多，比去年增加6件。

至於違規情況，今年仍有不少考生在非選擇題答案卷上繪圖，大考中心閱卷組提報47件違規案件，包括物理6位、化學7位、數乙6位、數甲4位、英文1位、數甲6位、歷史5位、地理12位。

周兆民進一步指出，像是有考生在數甲答案卷畫出類似蝙蝠俠的圖案，也有考生在物理考卷畫小熊圖案，還有人在生物考卷畫圖，還寫出「I hate指考、by：某高職生」，以上均涉及違規，扣該節答案卷成績2分。

周兆民提到，有4件考生在應試時喝水被扣2分， 另外還有考生在考公民與社會科時，未經監試人員同意，突然衝出教室，監試人員也隨即衝出教室，並在廁所門口等待考生，但考生之後並未說明為何這麼做，便回到考場繼續考試，遭扣該科2分。

周兆民也說，還有考生在數乙考試時，疑似呼吸道過敏，撕毀局部答題卷來擦拭手指。另則有考生將答案抄寫在大腿上，被監試人員發現後，帶去試務辦公室拍照，並要求抹去後才讓考生離場，兩種情況都遭該科扣減2分。也有考生在便條紙謄寫答案，並攜帶違禁品入座，遭扣減5分。