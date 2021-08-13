勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心13日於高雄林皇宮舉辦企業交流座談會，不少企業主參與，分享中高齡人力聘用經驗，專家演講時也特別提到，若能以嶄新制度續留公司內的中高齡人才，「人力供給無斷層」將成企業永續經營優勢。

這場「110年度企業交流座談會-Change工作方法 企業領航Go座談會」由勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心規畫，活動首先由中心輔導的銀髮及青年所組成的銀力樂團熱力開場，後續則有銀髮勞動力專題講座、表揚銀髮友善企業及跨界對話交流等活動。

分署長程泰運表示，台灣勞動人口年齡結構明顯改變，南區銀髮中心這場交流座談邀眾多企業主齊聚，一起深入討論中高齡專法的內容、交流如何營造銀髮友善職場、建立職場混齡團隊。

中華民國中小企業總會顧問廖文志受邀發表專題演講，他分享勞動市場現況、銀髮就業發展、友善職場措施等內容，並特別強調，若能以嶄新制度讓公司的中高齡人才續留，那「人力供給無斷層」將是企業經營永續的優勢。

一位高雄在地製造業負責人表示，公司成立30多年，一向非常重視經營員工向心力，目前公司內中高齡員工超過一半，這些資深員工是公司寶貴資產，尤其近期面對疫情，這些敬業的銀髮人力也成為公司能挺過疫情的關鍵。

程泰運指出，因應勞動人口老化，分署2016年成立南區銀髮人才資源中心，主要倡議社會各界正視銀髮勞動價值，截至今年8月已起走訪近7000家企業，累積超過2000家企業成為銀髮友善企業，歡迎有意願重返職場的銀髮人士，或有意願聘用銀髮人才的企業電洽（07）2222778。