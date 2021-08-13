1名經常在類戲劇演出的簡姓演員分享，他日前接到《戲說台灣》的角色邀約，編劇這次要他扮演某種動物妖精，他確認檔期後就答應接演，沒想到他近日得知扮演的角色名為「老鷹精」，讓他笑說以前不論猴精、狗精、蟾蜍精都會演，唯獨這次讓他猶豫了，有趣內容讓網友笑翻。

該名簡姓網友職業是名演員，常在各個類戲劇中扮演角色，而最常在知名戲劇《戲說台灣》中扮演一些古老傳說故事的神明或妖精，他幾乎有工作邀約就會接，但日前他接到1個角色邀請，卻讓他猶豫了；他在臉書「爆料公社」發文表示，他日前接到1檔新戲需拍攝18天，他確認檔期後就向劇組表示願意接演。

1名經常在類戲劇演出的簡姓演員分享，他日前接到《戲說台灣》的角色邀約，後來得知扮演的角色名為「老鷹精」，讓他相當傻害羞。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說，他之後向劇組詢問須扮演的角色名稱，對方傳給他的名稱竟是「老鷹精」，讓他笑說「不論是猴精、狗精、虎精、蟾蜍精、蜈蚣精、什麼精都好，叫我演什麼我就演什麼，但是唯獨這次叫我演的妖精，讓我…猶豫了」，他之後用訊息回覆劇組「老鷹精，真難聽」。

其他網友則笑說，「總比小鷹精好吧」、「有老鷹精應該也會有蜆仔精吧，這樣才能演愛情動作片啊」、「看來只能裸體拍攝了」、「排骨精應該也不好演，還要為戲減肥」、「改大鷹精會比較好一點嗎？」、「這也太好笑，編劇應該沒有想那麼多吧」、「希望節目最後列出演員名單時不會有老鷹精」。