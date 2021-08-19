攝影家許釗滂，出版以國家公園為主題的《臺灣寶藏》攝影輯。（廖志晃攝）

攝影家許釗滂遍訪國家公園，留下珍貴照片。（廖志晃攝）

台灣有10座國家公園，由於涵蓋高山、海洋，多數人無法走遍；攝影家許釗滂從1980年迄今，揹著相機踏遍山巔水湄，記錄台灣之美，更以國家公園為主題，出版《臺灣寶藏》攝影輯，堪稱40年磨一劍，呈現所有國家公園景色，更是國內罕見。

台灣從海平面到高山，鐘靈毓秀，不僅擁有獨特的自然生態景觀，還有濃厚的人文風情，因而設立的國家公園包括墾丁、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸、金門、東沙環礁、台江、澎湖南方四島及壽山國家自然公園。

由於玉山、雪霸等國家公園位置山高路遙，或是如一般人難以到達的東沙，因此，很少人能夠遍訪所有的國家公園；許釗滂則因在攝影領域累積的實力與專業，屢屢受委託拍攝國家公園的絕美風貌，所以能夠蒐羅齊備。

許釗滂鍾情台灣山水，進而投入專業攝影領域，40年來，每年有2／3的時間，都在荒郊野外拍照，為了把握最美的瞬間，一趟攝影行程，往往就是10多天甚至1個多月，無畏寒雪冰霜、夏日溽暑，總是晨昏守候，等待光影的變化，按下快門留住最美的風景與心情，因此有「光影魔術師」之譽。

許釗滂說，因為台灣是他心裡的寶藏，所以他無時無刻在想，如何透過他的專業，為台灣這塊土地留下什麼？因此，他在數十萬張的攝影作品中，精選以國家公園為主題且具代表性的照片，集結付梓，出版《臺灣寶藏》，為台灣之美留紀錄，也讓無法親臨的民眾，可以神遊國家公園；《臺灣寶藏》攝影輯照片巡迴展，將於明年推出。