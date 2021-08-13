P. LEAGUE＋國王籃球隊今宣布與新北市政府簽訂冠名合作合約，將以「新北國王籃球隊」（New Taipei Kings Basketball Team）出征今年、明年賽季所有賽事，同時將投身公益回饋，將各式資源回饋給新北市，也盼用籃球魅力凝聚整個城市。

新北國王旗下包含宏達電子（HTC）、願境網訊（KKBOX）、威望國際（CATCHPLAY）、威盛電子（VIA）、TVBS等企業，因重視體育的生活哲學，希望振興運動風氣、回饋社會，因此成立P. LEAGUE＋聯盟，盼用籃球凝聚市民，因此找上新北市政府冠名合作。

新北國王董事長王文祥表示，新北國王成軍目標是公益回饋，很開心市府認同這樣的經營理念，簽訂冠名合作，未來球團將以服務市民的基礎經營在地，建立城市認同感，藉由籃球凝聚全民的心，並投入各式資源，與新北市政府完成「行動城市，運動新北」的願景，培育更多體育人才。

新北國王執行長陳信生也說，新北幅員遼闊，未來一定會照顧到29個行政區的所有市鎮，不會遺漏新北任何一個角落，將為部分行政區設計專屬圖章，讓市民一起參與球隊組成，凝聚向心力。

陳信生補充，球隊重視球員培育與生涯規畫，未來將引進專業的訓練人才協助球員技術層面的發展，非比賽期間的休養和恢復也是重點，球隊會提供相關資源，為球員打造最完善的環境，盼能夠延長運動員生涯，另外也安排多元學習課程，協助球員提前規畫退役生活；球隊將持續以新莊體育館為目標，爭取新北市境內體育館作為主場，並在休賽季時積極投入轄內各式公益活動，也藉由籃球專業，培養與激發新北市下一代體育人才。