政策大轉彎！五倍券擬改全民免費領 蘇貞昌：1000元可由政府吸收

行政院日前規劃經濟振興方案採5倍券方式推動，但遭朝野各界抗議。其中，民進黨正國會立委昨聯合聲明提出6項建議；英系立委今(13)日亦在臉書串聯，主張全民免付1000元，政府直接發放振興券。對此，行政院回應，一直與民進黨團保持聯繫、溝通。果真，晚間傳出蘇貞昌拍板決定，將朝全民免費兌換5倍券方向審慎規劃。

民進黨正國會立委在昨天召開記者會發表聯合聲明，指紓困期間發「現金」可以救急，振興期發「振興券」可以讓市場經濟活絡；並提領券最便捷、面額最好用、用途最廣泛、期限最適宜、優惠最多元及加乘最大值六項建議。

10位英系立委今日更串連在臉書聯合聲明指出，今年疫情衝擊甚鉅，紓困與振興須同步，並表示，支持蘇貞昌規畫的「振興券」，希望能再度發揮拚經濟效應，但希望在振興券定案前能多聽且採納各方意見，紓困用現金振興採用券，雙軌明確。主張「全民免付一千元，直接發放振興券，讓大家更有感！」

外界有人解讀，英系立委的連署反對5倍券釋出的訊息很明確，要求蘇貞昌修正5倍券政策，不要一千換五千，否則「後果自負」，這可能是蔡英文給蘇貞昌的最後通牒。

對正國會、英系立委的聯合聲明，行政院發言人羅秉成表示，民主社會有不同意見屬正常現象，民進黨立委所提相關意見也都希望5倍券的規劃力求完善，行政院也一直與民進黨團保持聯繫、溝通。

民進黨立院黨團書記長羅致政也在臉書發文呼應全民免付。(圖／擷自羅致政臉書)

不過，英系立委的出手立即產生效果，行政院長蘇貞昌今日下午召集相關部會首長開會討論，對於近期民進黨立委建議，政府應讓全民免費領取5倍券，不用再花一千元兌換5倍券，蘇貞昌今在會中拍板，經評估認為可全部由中央政府吸收，將朝全民免費兌換五倍券方向審慎規劃。