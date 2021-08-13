富邦悍將高國輝前役代打敲出安打，中斷連14打數無安打低潮，13日面對中信兄弟單場雙安貢獻1打點，最後一打席更是差點形成全壘打，逐漸找回昔日打擊火力，賽後他笑說：「今天這樣比較有參與感，希望天天都來球場。」

高國輝之前因為搭車長途移動，腰出現不適情況，也連帶影響到打擊狀況，從4日起連續4場比賽沒有安打，14打數中還吞下5次三振。

昨天高國輝在9局上場代打終於敲安，今天第2打席雖敲出左外野深遠飛球遭到接殺，但下一打席就有安打演出，第8局雙方5比5平手時，他首棒上場敲出直擊全壘打牆上緣，第一時間裁判判定全壘打，後來兄弟提出挑戰後改判二壘安打，單場4打數2安打。

「最後那次打擊時應該沒有全壘打，自己在跑壘時也有點懷疑，但看到裁判比了手勢就先跑。」繞回本壘後，在等待電視輔助判決時，高國輝仍先準備好頭盔，「因為我有感覺不會過，所以就先把帽子準備好。」

後來改判為二壘安打，富邦順勢換上申皓瑋帶跑，高國輝說：「當下我就跟皓瑋說『一定要跑回來』，後來他真的有跑回來，真的很開心。」

歷經連14打數無安打的低潮，今天終於繳出雙安成績，也讓高國輝臉上又露出笑容，「因為之前低潮滿久了，打不好時感覺自己很像沒來球場一樣，今天比較有參與感，希望下半季開始前把自己調整好。」最後他笑著說，「希望天天都來球場，這樣比較有參與感。」