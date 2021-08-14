大陸央視新聞用戶端14日報導，中國駐英國大使館當地時間13日發表公開信，就英國《每日電訊報》5日發表題為〈為什麼中國用盡監控國家所有能量卻不能控制德爾塔（Delta）變異病毒？〉的文章表態，指出該文作者Sophia Yan「假借報導德爾塔變異病毒輸入中國情況，公然指責中國是『監控國家』，並斷言中國的政治制度不可能控制住新病毒的蔓延。細讀全文，更能感受到作者對中國進行的系統性無端臆斷和惡意汙蔑。」

駐英使館公開信指出，「且不說拿抗疫這樣的嚴肅的醫學和人道主義話題進行政治炒作有違記者職業道德，作者對中國現實的無知以及對中國人民的偏見和仇視之深，著實令人驚訝！」

使館表示，決不能坐視Sophia Yan之流繼續散布虛假資訊。他們的言行阻礙英國民眾和國際社會了解一個真實的中國，損害全球團結合作應對緊迫挑戰，破壞中國人民和包括英國人民在內的各國人民之間的友好。夠了就是夠了，現在到了揭開他們虛偽面紗、阻止他們繼續造謠的時候了。

使館強烈呼籲《每日電訊報》拿出勇氣，踐行新聞媒體公正客觀平衡的職業操守，履行社會責任，不負它160多年前創刊時許下的承諾「永遠保持新聞的高品質」。