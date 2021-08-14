火車站前超商倉庫內冒出火舌。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

台南火車站旁7-11的倉庫今（14日）上午11時36分發生火災，現場悶燒竄出濃濃的黑煙，而因事發地段人車眾多，不少民眾目擊火災現場，紛紛在臉書、PTT上發文，據了解，台南市消防局獲報後已緊急派出13車28人趕往現場，幸好倉庫與樓上皆無人，40分鐘撲滅火勢。

這家7-11超商門市就位在火車站前，起火點在超商旁的倉庫，超商店員中午時先看到冒煙，趕緊逃出報警，濃煙瞬間大起，瀰漫半邊馬路。

因為火警發生在火車站，附近商圈林立，消防局不敢大意，出動大批車輛與人員到場救火，一批人員衝入火場時，還有大批人員在火車站前待命。

警消確認是7-11超商旁的倉庫起火，倉庫內堆放超商貨品，濃煙竄升到2、3樓，幸樓上皆為空屋無人居住，現場未有人員傷亡，超商內的商品因濃煙與水柱噴灑，損失慘重，鍾姓店長不願多談，只稱尚無法估計損失。

警消派出大批消防員到場待命。（程炳璋攝）

鍾姓超商店長到場配合警消人員調查起火原因。（程炳璋攝）

倉庫鎖住，警消人員破門救火，在報案後40分鐘撲滅火勢，經過殘火處理，進入查看起火原因。

火警發生時，警方配合封鎖火車站前圓環附近道路，台南市14日正值情人節假日，上午又下大雨，不少民眾開車出門，造成附近路段大塞車，駕駛人開到火車站才知道超商發生火警。