抗爭10個月未果！台南鐵路地下化釘子戶20日開拆 17:102021/08/20 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部鐵道局20日表示，「台南市區鐵路地下化計畫」沿線340戶拆遷戶經鐵道局溝通後，僅有北區開元路11號及13號未點交，去年10月13日拆除並接管整棟建物，但因拆遷戶與民眾至交通部陳情，故暫停該路段施工。後續持續溝通，惟該拆遷戶仍未配合拆遷。 鐵道局表示，該計畫工程所需用地徵收補償作業，均依法完成相關程序，因此鐵道局今年7月12日及8月5日二度致函所有權人，8月20日依法拆除用地範圍內建物。 《金融》金管會3聲明捍衛當沖機制 將增1注意警示指標 台鐵中秋連假火車票今開賣 已售出19萬張 #釘子戶 #拆遷戶 #鐵道局 #鐵路地下化 #抗爭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逾13萬張一夜完售！台鐵中秋連假尖峰時段 自強號車票賣光光 11:072021/08/20 生活 南鐵最後釘子戶黃春香拄杖被架出 中工處接管殘屋 05:182021/08/20 社會 永冠-KY及上緯等廠商成立離岸風電台灣隊20日宣布 全力以赴參與第三階段區塊開發 11:032021/08/20 財經 徐世榮批蘇貞昌 看完《斯卡羅》就把南鐵家園拆了 10:102021/08/20 生活 台南文旦外銷新加坡最大連鎖超市 黃偉哲盼柚創熱銷佳績 16:102021/08/20 寶島 《日股》豐田拋錨 日經創8個月新低 16:152021/08/20 財經 臺產股東會通過1.1元現金股利分配案 11:502021/08/20 財經 太魯閣事故究責台鐵 追加起訴花蓮工程司 04:102021/08/20 社會新聞 超市集點換購 天后出招 04:102021/08/20 時尚消費 南鐵地下化僅存拒拆戶 今強拆 04:102021/08/20 地方新聞 獨》翁獨攀失蹤5天陳屍柴山大路旁 飄屍臭遺體已潰爛 12:582021/08/20 社會 生活熱門新聞 北市河濱驚現毒蛇交纏 網驚：附近有更大的母蛇 - 生活 奧麥斯颱風捲土重來？侵台機率曝光 專家：嚴防劇烈天氣 - 生活 威力彩21.5億獎落誰家？台彩公布：臉上有這特徵中獎率83％ - 生活 彰化越籍女移工確診 足跡包含3超商、運動用品店 - 生活 疫苗不足怎麼辦？陳時中「10份餐點」妙喻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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