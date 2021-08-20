交通部鐵道局20日表示，「台南市區鐵路地下化計畫」沿線340戶拆遷戶經鐵道局溝通後，僅有北區開元路11號及13號未點交，去年10月13日拆除並接管整棟建物，但因拆遷戶與民眾至交通部陳情，故暫停該路段施工。後續持續溝通，惟該拆遷戶仍未配合拆遷。

鐵道局表示，該計畫工程所需用地徵收補償作業，均依法完成相關程序，因此鐵道局今年7月12日及8月5日二度致函所有權人，8月20日依法拆除用地範圍內建物。