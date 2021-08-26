大陸四川成都一名機場工作人員，在未接觸確診者的情況下，感染Delta變異株，事後衛生單位疫調發現，他曾摸過確診者摸過的電扶梯扶手，兩人之間相隔105分鐘，且經基因定序後發現為同一個感染源。

根據大陸周刊《瞭望》報導，7月25日晚間8點35分左右，有一家三口搭機降落於天府機場，3人在機場內停留僅短短10分鐘，其中小男孩未戴口罩，一下機後就一路奔跑到電扶梯入口等待父母，期間他的手就放在手扶梯的扶手上，當時還有輕微咳嗽。

一家人出機場後，就直接搭乘計程車返家，到晚間10點20分前，機場內經過的旅客都未碰觸小男孩摸過的電扶梯扶手，直到一名負責巡邏機場的工作人員踏上手扶梯後，不經意將右手扶握於小男孩碰觸的扶手上，結果遭到感染。

事後衛生單位調查發現，機場人員與小男孩相隔105分鐘，但僅是接觸了同樣的手扶梯表面，就感染Delta變異株，且經過基因定序確定兩者皆為同一傳染源。

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