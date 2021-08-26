高鐵延伸宜蘭的站址選哪，傳交通部屬意「四城」，但被質疑推翻專家的評估，近日也引起黑箱、不尊重地方等批評，行政院今也在記者會上強調「沒有優先方案」。交通部長王國材稍早回應，研究單位還在做規劃，最近只是各種想法在辯論，還未結案，交通部會持續與地方溝通。

王國材說，目前委託台灣世曦做綜合規劃，目前是延續北宜直鐵的可行性研究加綜合規劃，還沒結案，還在鐵道局那邊，但的確討論過程中，很多想法在辯論。而最近在談的，是做綜合規劃時的意見交換。

他強調有2個觀念要考慮，一是高鐵從舊市區進去，會遇到拆遷問題，且現在發展環境差不多、相關資源都有了。另一個就是較少拆遷，屬特定區域開發，趁機把城市做翻轉。4個站址考量的精神都是這2個觀念。

王國材指出，四城、縣政中心就是特定區開發；宜蘭、羅東則是進入舊市區。宜蘭是狹長的縣市，每個地方有它意見，院長覺得花1700億元，地方意見那麼多，那應該要加強溝通。

他表示，最近會提到四城，是因為宜蘭到羅東的鐵路高架化7月開始做綜合規劃，發覺如果雙鐵共站會有很大困難，目前連鐵道局核定都還沒有，很多問題是可以討論的。而各站都有優缺點，希望地方也可以了解一下。

王說，會討論到四城，也是因為最近拆了台南鐵路地下化最後一戶，那種付出10年的代價，讓交通部覺得如果一個地方用地取得要遇到那麼多抗爭，「要不要單純一點？」每個站址都有優缺點，希望地方一起克服，交通部會等到取得絕大部分共識，再來確定方案。