阿富汗叛軍「塔利班」勢如破竹，迄今已奪取34座省會中的19座，全國逾2／3土地落入其掌控。有情報指出，首都喀布爾最快會在72小時內被包圍。五角大廈警告說，塔利班「正試圖孤立喀布爾」。美國駐阿大使館職員也傳出開始焚燒及銷毀敏感文件。不過，塔利班是否願冒險進攻喀布爾，與當地美軍正面遭遇，還是個問題。

塔利班13日攻陷了東部洛迦省省會普勒阿拉姆，在喀布爾以南僅50公里，幾乎已到達郊區，令喀布爾更岌岌可危。美國有線新聞網（CNN）13日引述外交消息人士指，一項情報評估顯示，喀布爾可能於數周，最快甚至在72小時內遭塔利班包圍。

據美媒報導，美國駐喀布爾大使館職員接獲通知，指示他們減少館內的敏感文件數量，要求清除所有印上美國標誌、旗幟的東西，或是任何可以遭利用作宣傳的物件。美國國務院發言人已證實命令大使館人員銷毀機密及其他「敏感材料」。

美國國防部發言人柯比13日表示，塔利班推進的速度「令人深感擔憂」」，並警告說塔利班「正試圖孤立喀布爾」。不過他稱，喀布爾尚未處於「緊迫的威脅環境中」。大部分駐阿富汗美軍已撤離，但仍有約650名兵力駐紮各地，包括喀布爾及附近的卡扎伊國際機場，負責保護美國外交官員。塔利班是否願冒險進攻，還是個問題。

五角大廈12日宣布，暫時增派3個營約3000名兵力到喀布爾，協助使館人員撤離。第一批陸戰隊營的官兵已於13日抵達，其餘部隊將在15日結束前到達。柯比說：「任何對我們駐阿富汗部隊的攻擊，都將迅速遭到有力和適當的回應。」美國官員也警告說，試圖攻擊美軍的行為都要準備經受美國空襲，包括從波斯灣的航母上出動轟炸機和無人機。

阿富汗局勢吸引全球目光之際，該國駐華大使卡伊姆接受香港《南華早報》獨家專訪，他表示希望中國出手向塔利班施加更大壓力，以制止其暴力活動。但有美媒引據多個外國情報指，中國軍方及情報機關向北京領導層建議，應準備與塔利班建立官方關係，提早設立對話條件，可對日後塔利班掌權時發揮作用。