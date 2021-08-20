國際特赦組織今天表示，遜尼派穆斯林民兵組織塔利班上月拿下阿富汗加茲尼省（Ghazni）至今，已殺害9名什葉派哈扎拉（Hazara）少數民族男子，令人擔心哈扎拉族未來處境。

路透社報導，國際特赦組織（Amnesty International）指出，經調查發現，塔利班（Taliban ）已殺害9名哈扎拉族男子。記者目前未能就此事採訪到塔利班發言人。

國際特赦組織表示，目擊者描述塔利班7月4日至6日在馬利斯坦區（Malistan）蒙達拉克特村（Mundarakht）的可怕屠殺行為，喪命的9人中有6人被射殺、3人遭折磨致死，包括一人被塔利班以他的頭巾勒斃，並被割下手臂肌肉。

國際特赦組織在蒙達拉克特村屠殺事件後，訪問目擊者並查看了照片證據。一名協助埋葬遺體的目擊者說：「我們問塔利班為何要這麼做，他們告訴我們，『不管你有沒有槍，衝突發生時，大家都會死，而現在是戰爭時期』。」

國際特赦組織疾呼聯合國安理會（UN Security Council）採取緊急解決方案，要求塔利班尊重國際人權法，確保全體阿富汗人的安全，而不計種族背景或宗教信仰。