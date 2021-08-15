儘管民兵組織塔利班快速攻城掠地，美國總統拜登更堅定自阿富汗撤離美軍的決心，但他也承諾會增派部隊前往喀布爾協助撤離平民，並警告塔利班切勿阻礙美方執行此任務。

與國安團隊諮商後，拜登表示，總共約5000名美軍，較原先的3000人增加，如今將協助籌辦撤離作業以及終結美國在阿富汗當地的長達20年任務。

拜登也警告塔利班（Taliban），讓在當地美方人員或任務陷入危險的任何行動，將會面臨快速且強大的美國軍事回應。

在拜登做此宣布前，塔利班戰士剛拿下阿富汗北部大城馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif），並持續朝首都喀布爾（Kabul）快速挺進。馬薩里沙利夫是中北部巴爾赫省（Balkh Province）省會，也是阿富汗第4大城。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）通電話，討論致力降低暴力的當前各種外交和政治努力的急迫性。

拜登表示，布林肯也可望針對塔利班加速朝喀布爾挺進，與關鍵區域利害關係人交涉協商。

美軍中央司令部稍早前表示，更多美軍已抵達喀布爾，確保安全撤離美國大使館雇員以及曾替美軍效力的阿富汗平民。

拜登設定8月31日為美軍撤離阿富汗的最後期限 ，五角大廈估計，完成撤離任務前，將必須撤離大約3萬人。

不願具名的美國國防官員表示，拜登宣布的5000名美軍，4000名是先前已宣布，約1000名是新批准的，將會來自第82空降師（82nd Airborne Division）。（譯者：劉學源）1100815