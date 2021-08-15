阿富汗的軍閥曾經矢言他們旗下民兵將抵禦塔利班，並要擊垮叛亂分子。然而，就如同政府軍，他們同樣輕易敗退。

隨著塔利班橫掃阿富汗北部，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）號召全國民兵動員起來。

儘管甘尼和軍閥的過往好壞參半，他仍希望軍閥能協助扭轉局勢。

在四面楚歌的北部反塔利班堡壘馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif），甘尼寄望於當地強人努爾（Atta Mohammad Noor）及軍閥杜斯坦（Abdul Rashid Dostum ）。

努爾和杜斯坦都以1990年代頑強抵禦塔利班而聞名，在過去20年戰亂期間，仍是相當具影響力的人物。

在率部抵禦塔利班期間，這些鬢髮皤然的指揮官們似乎仍是當年毫無畏懼的年輕人。

杜斯坦上週飛回馬薩里沙利夫時告訴記者：「塔利班總是學不會教訓。塔利班曾經多次來到北部，但他們總是會被困住，要逃出去可不容易。」

努爾則透過社群媒體發布他的警告，張貼了塔利班遭到他的部隊血洗的駭人照片，承諾要戰鬥到死亡那一刻。

他在推特發文說：「我寧可有尊嚴地死去，也不要絕望而死。」他的戰友也發文矢言「捍衛國家」。

然而最終，虛張聲勢並不能擊退塔利班。

14日晚間，當地阿富汗政府軍先向塔利班投降，努爾和杜斯坦率領、支援政府軍的民兵也隨後潰敗。兩人穿越附近的烏茲別克（Uzbek）邊界逃走。

努爾宣稱是背叛的受害者，他在推特說，由於「極有組織的懦夫陰謀」，他們的反抗必須劃下句點。但他沒有提供進一步細節。

挺塔利班的社群媒體帳號則發布影片，畫面顯示一群年輕的塔利班戰士在搜索杜斯坦豪奢的住所，翻箱倒櫃，試坐軟綿綿的家具。

幾天前，塔利班在拿下西部城市赫拉特（Herat）之後，拘禁了軍事強人伊斯梅爾汗（Ismail Khan）。

伊斯梅爾汗曾經也是同樣強有力的人物，統治他的封地長達數十年，有「赫拉特之獅」的封號。