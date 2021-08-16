路透：塔利班宣稱控制阿富汗總統府 04:162021/08/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 路透：塔利班宣稱控制阿富汗總統府。阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）逃離該國後，塔利班戰士已經控制了阿富汗總統府。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透：塔利班宣稱控制阿富汗總統府。圖為塔利班戰士在加茲尼省省長官邸舉旗拍照。(圖/美聯社) 阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）在塔利班（Taliban）兵臨城下之際棄國出亡，塔利班兩位高層指揮官今天告訴路透社，塔利班戰士已控制阿富汗總統府。 阿富汗政府官員尚未證實塔利班這項說法。目前無法聯絡上相關官員。 路透社報導，兩位塔利班官員表示，塔利班預期阿富汗政府會完全交出權力，因此不會成立過渡政府。（譯者：林治平）1100816 塔利班攻入喀布爾 美媒：北京將率先承認塔利班政權 塔利班嚴刑峻罰 民眾揮不去陰影 #塔利班 #阿富汗 #總統府 #兩位 #官員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 塔利班攻入阿富汗首都 宅神：很多人想到這一幕 20:542021/08/15 政治 籠罩神秘面紗 塔利班領導層揭密 19:202021/08/15 國際 加拿大將接收2萬阿國難民 04:102021/08/15 話題觀察 塔利班殺進喀布爾 郭正亮曝阿富汗淪亡內幕 19:312021/08/15 政治 看阿富汗結局 重估美對台政策 04:102021/08/15 時論廣場 塔利班奪回阿富汗政權 美國20年耕耘付諸流水 23:232021/08/15 國際 阿富汗「政權和平轉移」 塔利班組臨時政府接管 18:312021/08/15 國際 阿富汗淪陷 不能靠美國 紐時曝4國感受更強烈 10:412021/08/15 國際 影》喀布爾恍如末日 民眾驚慌逃難 總統也流亡國外 00:032021/08/16 國際 CNN：美國駐喀布爾使館 將在72小時內淨空人員 22:382021/08/15 國際 從救世主到劊子手 回顧塔利班血腥暴行 20:172021/08/15 國際 國際熱門新聞 影》喀布爾恍如末日 民眾驚慌逃難 總統也流亡國外 - 國際 阿富汗淪亡 塔利班抵喀布爾 直升機降落美國大使館 - 國際 路透：塔利班宣稱控制阿富汗總統府 - 國際 - 中央社 阿富汗淪陷 不能靠美國 紐時曝4國感受更強烈 - 國際 美國撤軍塔利班攻城掠地 阿富汗淪陷大事記 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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