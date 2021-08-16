路透：塔利班宣稱控制阿富汗總統府。圖為塔利班戰士在加茲尼省省長官邸舉旗拍照。(圖/美聯社)

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）在塔利班（Taliban）兵臨城下之際棄國出亡，塔利班兩位高層指揮官今天告訴路透社，塔利班戰士已控制阿富汗總統府。

阿富汗政府官員尚未證實塔利班這項說法。目前無法聯絡上相關官員。

路透社報導，兩位塔利班官員表示，塔利班預期阿富汗政府會完全交出權力，因此不會成立過渡政府。（譯者：林治平）1100816