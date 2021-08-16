斥資2億重建的新竹市「龍山國小群英樓」將於新學期啟用，市長林智堅（右三）16日特別前往了解新校舍的整備狀況。（陳育賢攝）

斥資2億重建的新竹市「龍山國小群英樓」將於新學期啟用，新校舍採「風的圓弧曲線」打造半戶外式通透空間，另有屋頂小劇場、空中平台的建築亮點，滿足表演、運動、遊戲需求，而新建築全以綠白為主色調，草綠色馬賽克磚融入周遭老樹，遠看宛如一片森林。

市府表示，龍山國小新校舍選用灰白色、草綠色、黃色為色調，以融入周邊地景，更以穿透設計串聯周邊景觀，讓民眾在高速公路上即可看見新校舍建築輪廓，而站在新校舍也可眺望高速公路與後方土地公廟，未來校舍將與社區共享，讓居民有更多活動休憩空間。

另，新校舍也以「圓弧曲線」取代傳統方形格局，在外觀馬賽克裝飾上，取材周邊烏臼及樟樹，以淺綠色、草綠色、黃色等馬賽克拼貼仿造綠映環境，同時充分利用頂樓空間，打造戶外舞台、自然種植區，藉由頂樓空間規畫，也可達到蔽陽、降溫效果。

校長陳彩文指出，過去學校與後方社區有兩公尺高度落差，更有圍牆阻隔，學生要繞路才能到校門，往後新校舍將串聯後方社區，更採用通透設計，讓學生上學更方便，居民也有全新景觀。

市府表示，新校園運動以整體校園規畫為出發點，不僅是拆除老校舍重建而已，更是要將整個校園納入考量，將分離的校舍串聯，以減法方式移除多餘的校園障礙，並融合自然環境、友善規畫整合周遭現存環境，創造安全、永續的學習環境。