預測蘋果（Apple）新品向來頗有一套的財經外媒記者Mark Gurman，在最新一期Power On個人電子報中預測，因為需要發表的新品還不少，預期蘋果今年預計至少舉辦兩場秋季發表會，其中首場將由萬眾矚目的iPhone新機領銜，iPad以及MacBook產品線則預計會與iPhone在不同場次發表會中亮相。果粉們準備好迎接秋季開始襲來的蘋果新品了嗎？

針對今年首場蘋果秋季新品發表會，Gurman指出iPhone新機發表會預計會在9月登場。2020年受到疫情影響，iPhone 12系列的發表會在10月才舉行，不過今年蘋果將讓新iPhone回歸傳統亮相的節奏，預計新品擁有更強的螢幕、更小的「瀏海」（TrueDepth相機位置）以及針對專業用戶的相機功能升級。

針對9月的發表會，他指出蘋果預計將推出iPhone 13以及iPhone 13 Pro系列。其中4款手機的螢幕尺寸維持與iPhone 12系列相同（5.4吋、2款6.1吋、6.7吋），外型上比較容易分辨之處就是「瀏海」變得比較小。所搭載的A15晶片效能無疑也將比A14 Bionic更強；預計是Pro系列專屬的相機功能則包含ProRes錄影功能與AI濾鏡，或還有機會推出影片級的人像錄影功能。此外Pro系列有望支援120Hz螢幕更新率，在瀏覽網頁、玩遊戲時都能呈現更為流暢的畫面。

而除了新一代iPhone之外，蘋果還有望在9月份推出果粉期待已久的新一代AirPods，外型上接近AirPods Pro，但預期音效表現不及，定位上應屬第二代AirPods的接班產品；此外，蘋果也預計會推出Apple Watch Series 7，並有望強化Apple Fitness+付費訂閱服務中的Time to Walk功能（能在散步時聽名人說故事）。

除了iPhone、AirPods以及Apple Watch新品外，蘋果也正在著手準備重新設計的iPad mini（第六代產品）以及全新的第九代iPad。如果蘋果準備以很長的篇幅來介紹這兩款iPad產品的話，有可能這兩款產品不會在9月份的發表會中亮相，而可能在另一場發表會中單獨推出，當然也不能排除以官方新聞稿的方式發表。

除了上述產品，絕對不可忘記的還有MacBook產品線。預計11月蘋果有望推出採用蘋果研發的M1X晶片，搭載mini-LED顯示螢幕的MacBook Pro系列新品，並且採用更為新潮的設計。

整體來說，財經外媒方面預估9月份將由iPhone 13系列的發表會打頭陣，而如果新品太多，蘋果可能會把針對服務（Service）以及iPad新品的內容留待第二場發表會。而採用M1X晶片的MacBook Pro系列，則由於產品定位與重要性，也很有機會在11月份獨佔一場發表會，為今年度蘋果發表會完美收官。