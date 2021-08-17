里昂證券指出，光學族群指標股玉晶光（3406）下半年在iPhone 13系列鏡頭市占提升，於蘋果iPhone產品的混合市占率由上半年的30～35％，大幅提高為40～45％，加上高階專案推動毛利率明顯復甦，初評「買進」、賦予650元推測合理股價，上檔空間超過三成。

對玉晶光而言，因蘋果在淡季壓抑價格，且面臨大立光強大競爭壓力，iPhone 12系列並不算特別強勁的產品循環。不過這個情況到了iPhone 13系列時，變得不太一樣，隨玉晶光在廣角與長焦鏡頭獲得市占，其混合市占率將比上半年增加10個百分點以上，來到40～45％。

將時間拉長，玉晶光在蘋果iPhone的市占還有更進一步擴張空間，從2021年的37％，提高到2022、2023年的42與44％。基於來自蘋果營收變大，里昂預期，玉晶光智慧機事業2021～2023年營收年複合成長率將高達二成，大舉超越產業平均的增長6％。

外資估計，玉晶光2021年每股純益22.42元，緊接著展現高速成長動能，2022年每股純益年增44.2％、為32.34元，2023年再年增二成以上，每股純益39.26元。