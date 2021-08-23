不久前剛因管理層變動被廣為談論的呷哺呷哺，近日再傳出關閉200家虧損門市衝上熱搜。據《北京青年報》報導，重新上任CEO的台灣創始人、董事長賀光啟表示，經過兩個多月的市場走訪，發現呷哺呷哺部分門市存在嚴重的選址錯誤，從而導致虧損。對此呷哺呷哺決定包括全大陸多個城市的200家虧損門市。

除關閉虧損門市外，賀光啟還透露，呷哺呷哺集團在2019年推出的inxiabu xiabu品牌和門市也將陸續全面退出市場。

回顧1998年賀光啟在北京創立呷哺呷哺，並將吧台就餐形式和傳統火鍋結合，開創時尚吧台小火鍋的新業態。當時「一人一鍋」的模式極少見，再加上親民價格，使得呷哺呷哺在2003年SARS期間迅速崛起與擴張。2014年呷哺呷哺登陸港股，成為「火鍋第一股」，2016年發展高峰期時，平均每4天就新增一家門市。

但從財務數據來看，截至2020年底，呷哺呷哺與湊湊門市總量達1201家。同時這幾年的營收增速持續下降，2020年甚至是負值，這也導致從2018年至2020年的淨利率有較大幅度下滑，從10％大幅跌至0.2％。

大和發佈研報表示，呷哺呷哺近期虧損主要來自於上半年部分門市仍受疫情影響，主要分佈於華南、上海、湖北、湖南及華北，該等關閉門市占呷哺呷哺去年營業額比例達19％。

大陸食品產業分析師朱丹蓬指出，呷哺呷哺本是中低端定位，現在和海底撈差得太遠，海底撈的熱門和主打服務差異化不無關係。但反觀呷哺呷哺在服務上沒有差異化，品質、供應鏈、品牌調性也一般。