台灣本土疫情趨緩，3天內兩度迎來「嘉玲」，對此美食外送平台與部分超商紛紛推出優惠活動慶祝，熊貓(foodpanda)只要輸入「嘉玲我愛你」，就能享有滿200元打75折優惠，7-11、OK便利商店部分商品也推出買一送一活動。

foodpanda：只要輸入優惠碼「嘉玲我愛你」，每人可用2次，最高上限100元，前提是必須線上刷卡付款，現金交易不列入。

熊貓訂餐輸入「嘉玲我愛你」，就能享有滿200元打75折優惠，每人可用2次，最高上限100元。(圖／foodpanda臉書)

UberEats：上午11點釋出優惠碼「防疫一百，一起創造下一個+0」，訂單滿199可折50元，限量5萬組，每人限用一次。

7-11：美式咖啡、拿鐵任選買一送一，限量4萬組，每人限購1組，期限為27日下午4點至晚間11點59分；紅茶花傳皇家紅茶、真魷味則是第三件0元，等於買二送一，若銷售完畢仍可跟門市訂購，期限為27日下午5點至隔天28日。

7-11慶祝3天兩度+0，推出咖啡買一送一活動。(圖／7-11 LINE)

OK Mart：大杯美式拿鐵買二送二，可口可樂zero寶特瓶600ml、乳加QQ可可球(黑糖珍奶)40g買一送一。