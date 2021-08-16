我國友邦海地大地震造成多人傷亡，外交部今天表示，海地政府已請鄰近國家的搜救隊就近前往災區支援，希望台灣的協助能以災民安置及醫療救護所需物資為主，目前已配合提供海地賑災所需物資，將持續結合國內民間慈善力量，協助海國賑災及重建工作。

海地總統摩依士今年7月初才遇刺身亡，事發前，海地已經陷入混亂。當時抗議群眾走上街頭，要求罷黜摩依士。摩依士遇刺後，社會治安及政局尚未完全穩定，不料14日又發生規模7.2的極淺層大地震，已經造成1297人失去生命，2.7萬棟建築毀損，現在仍有許多民眾在瓦礫堆中等待救援。

副總統賴清德今天表示，基於人道關懷及兩國邦誼，蔡英文總統已經指示，將捐贈50萬美元協助海地政府賑災，並提供必要之救災及災後重建協助。面對災難，我們都是如此的渺小，衷心期盼海地人民可以團結一致，齊心渡過災難，使海地社會及人民早日恢復正常生活。

外交部發言人歐江安也表示，海地南部半島省分受創災情嚴重，傷亡人數持續擴大。國際社會極為關注，我國蔡英文總統、外長吳釗燮也於第一時間代表台灣政府與人民，向海地方面表達誠摯關懷與慰問，並立即決定捐款50萬美元協助賑災。

她說，我國已由我國駐海地大使館向海地政府傳達台灣樂願賑災，並依據海地需要，派遣我國搜救隊馳援。海地政府十分感謝台灣此時休戚與共的情誼與協助，但表示爲爭取搶救受困災民的黃金時間，目前先請鄰近國家的搜救隊就近前往災區支援。

海地政府期待友好國家透過分工方式支援救災工作，因此希望台灣協助能以災民安置及醫療救護所需物資為主，暫時先不用請台灣派遣搜救隊遠道而來。

歐江安表示，外交部目前配合海國政府所提需求提供海地賑災所需物資，我方將持續結合國內民間慈善力量，發揮人道互助精神，共同協助海國賑災及重建工作。