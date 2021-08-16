警方從老翁身上之證件得知周姓老翁住在南區南昌街附近，遂請老翁上車並護送返家。(警方提供)

「農曆7月不要太晚回家！」台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員郭欣衡、施浚揚，日前接獲報案稱內側車道分隔島上坐著一名老翁神情木然不斷喃喃自語。員警趕往現場，看到往來急速的車流量，趕緊開啟警示燈示警往來車輛，趨前詢問老翁爲何在此？家住哪裡？惟老翁均答非所問。

警方指出，該所警員郭欣衡、施浚揚接獲報案稱有老翁獨自坐在文心南路與三民西路口最內側車道之分隔島。由於文心南路為轄區交通要道，車輛往來頻繁且車速快，適逢夜間天色昏暗，員警立刻開啟警示燈並擺放交通錐，以防後車追撞。

員警上前與老翁攀談，老翁還反過來關心員警這麼晚怎麼還在外巡邏？！但對於自己為什麼在這裡？和家裡住哪裡均說不清；惟從老翁身上之證件得知周姓老翁住在南區南昌街附近，遂請老翁上車並護送返家。

周姓老翁妻子在家苦等未果，見員警上門，看見老翁平安歸來，感激不已。同時表示現在農曆7月，常跟老翁提醒：天黑就要馬上回家，不要在外面逗留。聽到員警敘述老翁走到人生地不熟的南屯區，受困在內側車道分隔島，嚇到六神無主，一再感謝員警將老翁平安送返家。

所長江松泳表示，近年來台灣失智人口比例上升，若家中有年邁長輩也務必隨時注意他們的狀況，可替他們配戴愛心手環並提供電話以利聯絡家人，而民眾若遇到此情形也可至臨近派出所報案協尋。