【愛傳媒楊秉儒專欄】「暴政並非總是公開使喉嚨窒息，也並不是必然使喉嚨窒息，更為經常的是，它要求其臣民發誓忠於虛假，要求其臣民在虛假上共謀。」

「我們知道他們在說謊，他們也知道自己在說謊，他們也知道我們知道他們在說謊，我們也知道他們知道我們知道他們說謊，但是他們依然在說謊。」

「縱然謊言鋪天蓋地，縱然謊言主宰一切，我堅守的最起碼一點，不讓然謊言通過我興風作浪。假如我們連不參與撒謊的勇氣都沒有了，我們就真的一文不值了，我們這個民族就無藥可救了。」——亞歷山大．伊薩耶維奇．索忍尼辛（1918年12月11日～2008年8月3日）

因為兩篇引用當年戈培爾對德國人民的「洗腦名言」所作的圖文，這次被臉書管理員關了近兩個月的小黑屋，罪名是「貼文違反了《社群守則》中有關不得替危險人物和組織宣傳的規定」。好吧！那我這次放上1970年《諾貝爾文學獎》得主－索忍尼辛先生的幾段名言，這樣總該算是「政治正確」了吧？

唐太宗李世民，是中國歷史上的一代明君。在位期間，施行仁政，將大唐治理得繁榮昌盛，史稱「貞觀之治」。此外，李世民也因愛惜人才而聞名。魏徵死後，李世民說了一句流傳千古的名言：「以銅為鑑，可以正衣冠；以史為鑑，可以知興替；以人為鑑，可以明得失。今魏徵殂逝，吾失一鑒矣。」

乍聽之下，千百年來，世人們無不鼓掌叫好，認為唐太宗李世民不失為一代明君的稱譽。但是，實際上呢，在唐太宗李世民之前，歷朝歷代雖然皇帝權力最大，但總有其界限。前朝祖訓和史官之言，皇帝是不能觸碰和逾越的。

就連殘暴如漢武帝，憑個人喜惡對司馬遷施以腐刑，但他從未染指史書的撰寫，使得《史記》可以流傳至今。

但是，李世民卻不想沿用這一套規矩，而是下令由宰相監修國史，然後要求負責監修國史的宰相房玄齡，一定要讓他看史書上關於他的記載。房玄齡拗不過，只得按照李世民的意思來修改歷史。

李世民插手史書撰寫，面對滿朝文武百官的質疑，夸言飾詞的說：「我只是想看看史書對我有什麼評價，如果有好的，我會繼續發揚，如果有過失，我就會引以為鑑，改正自己的錯誤。」所以才有了後來的「以史為鑑」這一套說法。

當年李世民是基於什麼心態，一定要看史書上關於他的記載，我們不是李世民，不好妄議揣測，但是，李世民此先例一開，自李世民以後，歷朝歷代的皇帝都專設御用史官來修史。

這些御用文人自然要乖乖聽皇帝的話，對成功者大加褒揚，對失敗者肆意貶損。中國「成王敗寇」的歷史傳統，自此走向登峰造極。

當然，民進黨政府也不例外。大家都是中國人嘛！所以，民進黨政府怎麼能忍受有人引經據典，拿出史料比對，證明他們的所作所為，都與當年的「法西斯獨裁」幾乎毫無二致，甚至不分伯仲呢？這叫「孰可忍，孰不可忍！」

大家應該都讀過：「政」乃眾人之事，「治」乃是管理；「政治」這種「管理眾人」之事，在自詡為民主自由的國家，理當放在陽光之下供人民檢視；更何況現在藉由網際網路的四通八達，人民取得資訊的管道暢通無阻，理應一切更透明，更能讓說謊的政客無所遁形，怎麼還能夠昨是今非，睜眼說瞎話？

更令人驚訝的是，這樣的政權與政黨，還可以吸引廣大的知識分子、覺醒青年爭相追隨，幫著文過飾非，甚至偷天換日？

要讓這些知識分子認錯有多難？看看這些年來，一直幫著民進黨政府瞎扯說謊與辯護的那些御用文人、學者、專業人士們，大概就能體會。

這是一種近乎邪教團體集體催眠儀式的「斯德哥爾摩症候群」。要理解這群人的心態，只要讀過《國王的新衣》這個寓言故事，大概就能稍微理解。

因為要徹底顛覆這些人已經相信一輩子的信念跟價值，就等於是要他們完全否定自己的存在，這是一種非常巨大的恐懼，不論受過多少教育，到達何種專業成就，一但否定自己所相信的理念與事物，無疑是一種人生的嚴重打擊，甚至會造成自我價值的徹底崩解。

更嚴重的是，在這群知識分子當中，有不少人根本就已經深陷在政學勾結、政商勾結等縱橫交錯的利益糾葛當中，就如同《國王的新衣》故事裡，國王跟大臣們不是不知道，那件用謊言編織而成的「新衣」其實根本無法蔽體；但是這一件「新衣」，卻是他們畢生努力的目標，以及想要實踐的方向，都已經好不容易走到這一步了，怎麼能這麼輕易的就否定自己？

更何況，滿朝文武百官的吃穿、榮華富貴都要仰仗國王的施捨，真把國王搞垮了，自己也不會有好日子過；與其勇敢戳穿謊言，倒不如繼續成為共犯結構中的一分子，繼續幫著扯謊，這樣或許仍然可以吃香喝辣。

「暴政並非總是公開使喉嚨窒息，也並不是必然使喉嚨窒息，更為經常的是，它要求其臣民發誓忠於虛假，要求其臣民在虛假上共謀。」

－索忍尼辛－

看到這裡，各位認為這就是最讓人難過的事嗎？早得很。這群政客與御用文人的可惡還不止如此。最讓人氣憤的，是他們用教育洗臺灣年輕人們的腦，讓為數眾多的臺灣年輕人「弱智化」，思考淺碟化，靠著民進黨餵養的資訊懶人包，繼續幫著民進黨的政客們說謊。他們到處出征，傷害自己的同胞，只因為這些持反對意見的同胞們，與民進黨灌輸給他們的理念不盡相同。

或許有人會問，民進黨的這群政客以及外圍側翼、產學利益集團睜眼說瞎話，是因為他們有利可圖，但是這些臺灣人民知道民進黨在說謊，不但不發聲制止，連不讓謊話止於自己都做不到，甚至還幫著說謊，究竟所為何來？坦白說，如果民智有那麼容易開啟，當年索忍尼辛就不會苦口婆心地說出這一段話：「縱然謊言鋪天蓋地，縱然謊言主宰一切，我堅守的最起碼一點，不讓然謊言通過我興風作浪。假如我們連不參與撒謊的勇氣都沒有了，我們就真的一文不值了，我們這個民族就無藥可救了。」

索忍尼辛終其一生都在對抗蘇聯的極權體制，但是，「極權」是一種權力源頭，並不專屬於哪一種政權形式。「一黨專政」是權力源頭的形式之一，而「自由民主」當然也是權力源頭的形式之一；可是，所謂的「自由民主」，一人一票選出來的政權，難道就不會轉變為「極權」，進而對當初賦予這個政黨統治權力的人民進行反噬嗎？其實，所謂的「民主制度」只要在政治人物的有心操弄下，就可以變成毒藥。

藉由執政權力，深化政權與產官學界的利益糾葛，讓知識分子甘心成為政黨犬馬是一種毒藥；操作並強化原本就存在於社會中的族群矛盾、族群對立衝突，以「非我族類其心必異，人人得而誅之」強行切割不同族群，也是一種毒藥。

以民粹強化族群之間的仇恨，就能以「自由民主」之名，行「極權獨裁」之實；而成功操弄民粹的政權，非但說謊鼻子不會變長，還可以理直氣壯翻雲覆雨；壞事做盡都還有一群狂熱的群眾幫他們圓謊，大家一起說謊，說得天經地義。

只要仇恨值灌養得夠高，擁護這個政黨不需要理由，這個政黨做什麼都是對的，法律無法制裁他、科學與邏輯辯證不重要、倫理道德與傳統文化只是黨國復辟，威權遺毒。

這種近乎邪教傳教的撒謊洗腦，讓「相信民進黨」成為一種信仰，民進黨的支持者們要的不是求真相、公理、是非、對錯，而是「民進黨不能輸」，因為他們只要那種「民進黨贏了」、「民進黨天下無敵」的無上優越感。

這難道跟當年的「納粹德國」不一樣嗎？當年「納粹德國」就是一票一票經由民主選舉產生，然後再以「民粹」、「仇恨」作為藥引，通過「說謊」起家的。

當年的「納粹德國」人民很團結，所向披靡；但是，如果用謊言與仇恨成功團結一大群人，認為這樣就能衝破所有障礙，但是盲目衝刺的方向是往一座大峽谷，那麼這群人到底會是成功飛越大峽谷？還是一起墜落呢？

要求人民團結的方向，若是以真理、是非為基礎，那也就算了，但若是建立在因為自私、自卑、仇恨所產生的謊言之上，那下場又會是如何？希特勒帶領的「納粹德國」用極端仇恨的民粹種族主義，讓所有德國人團結，妄想征服全世界，一開始雖然摧枯拉朽，看似很強大，但是倒行逆施的最後下場是什麼？被盟軍逆襲，差點讓國家永遠分裂。

清朝末年的義和團也很團結啊！「扶清滅洋」，想要消滅中國境內所有的西方勢力，結果被「八國聯軍」團滅，造成中國被瓜分，簽下一大堆喪權辱國的條約、割地賠款、讓外國人設立租界，成為所有華人心中近百年來抹滅不掉的陰影。

二次大戰的日本，在「大日本軍國主義」的催化下也很團結啊！發動侵華戰爭、偷襲珍珠港、出兵殖民東亞、東南亞各國，搞大屠殺、搞生化人體實驗、慰安婦，最後還揚言「一億玉碎」，結果讓美國正好找到藉口丟下兩顆原子彈，死傷枕藉。

投降後的日本只能自我閹割，修改《日本國憲法》第九條，美其名為「和平憲法」、「非戰憲法」，實則只能設立自衛隊，不能對外出兵，還成為美國的附庸國，從此唯美國馬首是瞻，被管的死死的。

時至今日，臺灣這座小島上這2350萬人民依然彷彿是民粹謊言下的芻狗，有著成千上萬的人民，自願用民主的方式賦權給民進黨這個「大說謊家」權力，除了將自己獻祭，還想把那些不肯跟著說謊的同胞們拉著一起跳進火坑，正如同索忍尼辛講過的另外一段名言：「我們知道他們在說謊，他們也知道自己在說謊，他們也知道我們知道他們在說謊，我們也知道他們知道我們知道他們說謊，但是他們依然在說謊。」

所以，民進黨在說謊，民進黨也知道自己在說謊，民進黨的擁護者也知道民進黨在說謊；民進黨知道大家都知道民進黨在說謊。但是因為「民粹」神功護體夠神聖，所以，民進黨堅信知道民進黨說謊的人裡，會有盲從的支持者幫著民進黨說謊。所以民進黨肆無忌憚地依然繼續說謊。

不過，因為還是有反對的聲音偶爾會衝破民進黨設下的天羅地網，傳到人民的耳朵裡，所以民進黨需要有人幫他們追殺這些聲音；因為民進黨統治下的臺灣島上只需要一種聲音。

如果網路上、媒體上的輿論批評完全消失，那麼溫和的討論也將會變得刺耳。如果溫和的討論也不再被民進黨允許，卑微的沈默將被認為是居心叵測。

如果連卑微的沈默也不再被允許，對民進黨的鼓掌不夠賣力，就將成為一種罪行。如果，未來的臺灣只允許一種聲音存在，那麼，唯一被允許存在的那個聲音，就只能是「謊言」。

至於全民一起說謊的後果會是什麼？就是「同島一命」。現在執政的政黨是哪一個，是誰拱他們取得政權的？整個臺灣島上2350萬人，每個人都有責任。

將權力託付給民進黨政府的民進黨支持者們，歡迎嚐到「自作自受」的業火；沒有投票給民進黨政府的人們，你們沒有聲嘶力竭，用盡洪荒之力來打倒今上，反而隨波逐流，得過且過，你們也擺脫不了責任。

什麼叫共業？什麼叫業力迴向？一言以蔽之，未來大家所面臨到的「同島一命」，將會是最佳詮釋。

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

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