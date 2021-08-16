中國外交部發言人華春瑩今天（8月16日）主持例行記者會，阿富汗局勢成為媒體關切焦點。華春瑩表示，中方注意到阿富汗塔利班方面表示，「將協商建立開放包容的伊斯蘭政府」，期待阿塔落實表態，確保阿富汗局勢實現和平過渡。此外，中國駐阿富汗使館仍在正常運作，大使等人員堅守崗位。

華春瑩表示，當前阿富汗局勢發生重大變化，中國尊重阿富汗人民的意願和選擇，阿富汗戰亂已經持續多年，停止戰爭、實現和平既是3000多萬阿富汗人民的一致心聲，也是國際社會和地區國家的共同期盼。

華春瑩表示，中方注意到昨天阿富汗塔利班方面表示，阿富汗戰爭業已結束，將協商建立開放包容的伊斯蘭政府，並採取負責任行動確保阿富汗公民和外國駐阿使團安全。

華春瑩表示，中方期待這些表態能夠得到落實，確保阿富汗局勢能夠實現和平過渡，遏制各類恐怖主義和犯罪行徑，讓阿富汗人民能夠遠離戰亂，重建美好家園。

★中國駐阿富汗使館仍在正常運作，大使等人員堅守崗位

此外，有媒體提問，中國駐阿富汗的使館是否還開放？中方是否計畫撤離外交官？是否擔心中國公民在阿的安全問題？

華春瑩回應，中國駐阿富汗使館仍在正常運作，中國駐阿大使和使館人員仍然在堅守崗位，履行職責，大部分在阿的中國公民已經在使館的安排下先期回國。

華春瑩表示，現在還有一些自願留下的零星人員，中國駐阿富汗使館同他們保持著密切的聯繫，目前他們都是安全的。中國駐阿富汗使館將繼續密切的關注阿的局勢發展，為每一位在阿中國公民提供必要的服務和幫助。