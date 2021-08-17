美國總統拜登已提前結束假期，16日返回華府向全美發表談話，說明美國在阿富汗遭逢的危機。拜登表示，「國家建設」從來不是美軍在阿富汗的目標，他「堅定支持」從阿富汗撤軍的決定，他不能要求「美國兒女在別國內戰中無休止戰鬥」，拜登也批評阿富汗政府軍不願戰鬥致塔利班迅速奪權。

塔利班短短2周內就讓阿富汗變天，攻進首都喀布爾。拜登周一在白宮召開記者會，強調美國的任務從來不應該是阿富汗的國家建設。拜登說，「我是美國總統，我為我的決定負責。我堅定支持我的決定。」

拜登強調美國的任務從來不應該是「阿富汗的國家建設」。對於塔利班15日以迅雷不及掩耳之勢，進駐首都喀布爾，晚上控制了總統府。拜登談論原因，塔利班能夠迅速奪權歸咎於已逃離阿富汗的政治領袖，以及阿富汗政府軍不願與塔利班對戰。

拜登強調，在阿富汗政府軍不願意保衞國家的情況下，「命令美軍挺身而出是錯誤的」，又反問︰「你會讓我再派多少美國兒女去打阿富汗內戰？」

針對阿富汗任務，拜登表示，美國打擊阿富汗境內基地組織的恐怖威脅和狙殺賓拉登是成功的，但他也不否認，20年來有成功也犯了很多錯誤。但拜登強調，「他已是第4位主持阿富汗戰爭的美國總統，不會把這個責任推給第5位總統。」

即便美國從阿富汗撤軍，拜登表示，美國未來會持續支持阿富汗人民，推動區域合作，避免暴力與動亂，美國政府也會持續為阿富汗人民與婦幼基本權利發聲。拜登結束演講後，已返回大衞營度假。