福爾摩沙台新夢想家球團今日宣佈成力煥正式加盟，成力煥擁有6個SBL賽季經歷，曾入選國家隊，具優異的得分能力與防守意識，是一名攻防俱佳的即戰力球員。成力煥表示，在身為自由球員的這段期間中，自己並沒有設定明確的結果，每天依舊維持訓練，等待最好的機會來臨。「很謝謝各聯盟各球團的青睞，也衷心感謝夢想家的肯定，不但給我很大的誠意與彈性，對於球員的想法也非常重視，目前將準備搬遷至台中生活，非常期待新球季、新生活的來臨！」

成力煥從小皆就讀升學名校，至交通大學時才接受正規籃球訓練，但優異的籃球天賦及永不放棄的努力態度，不僅學業方面表現突出，在籃球賽場中也是位資優生。結束學生身份後，成力煥勇敢築夢，於SBL中闖盪開啟籃球生涯，2017年轉戰台啤打出身手，成為陣中主力，同年更入選國家隊培訓名單，披上中華隊戰袍征戰東亞資格賽與瓊斯盃。

2020-21球季成力煥加盟新竹街口攻城獅，在P. LEAGUE+（PLG）職籃元年平均繳出13.3分、4.1籃板、2.3助攻的成績，攻守兼備的表現更獲選聯盟「年度最佳第一隊」、「年度防守第一隊」的殊榮。在PLG首季結束，成力煥選擇離開舒適圈，並換上新背號，挑戰全新的目標與舞台。

成力煥提到，非常感謝夢想家的信任與重視，「在與鎧總溝通的過程中非常直接、有效率，除了可以感受到十足的誠意之外，他也願意給我很大的彈性，最重要的是他非常願意傾聽我的想法，讓我感到滿滿的尊重。」台新夢想家總經理韓駿鎧表示，成力煥不但擁有豐富的賽場經驗，更具成熟的攻防技巧與球商。「力煥是這陣子自由市場中非常搶手的大將，很開心他最終選擇夢想家，上季力煥已經用精彩的表現向大家證明自己實力，期待他來到夢想家能夠持續成長突破！」

對於更換背號，成力煥則輕鬆的說道，選擇7號其實是因為一個巧合，「這幾天不斷在思考背號選擇，剛好吃飯時電視正在播《灌籃高手》，又恰巧播到『仙道彰』的片段，一直都很喜歡仙道的性格，雖然我的個性與他不大相同，但我認為這種灑脫、隨遇而安的強大心智是值得學習的。」

談到新球季的目標，成力煥也堅定的表示，除了好好做好自己的任務，全心全力協助球隊衝擊總冠軍之外，也會不斷鞭策自己，秉持『每一年都必須比前一年更好』的信念，持續超越自我。更多資訊請球迷鎖定台新夢想家官方粉絲團。