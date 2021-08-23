台灣鋼鐵集團旗下高端合金材料大廠精剛（1584）今（23）日召開2021年股東常會，董事全面改選，公司專注布局高端材料與航太領域，對於今年業績展望抱持穩健樂觀。

精剛股東會由董事長王炯棻主持，會中通過承認2020年度營業報告書與財務報表及盈虧撥補案，去年營收7.87億元，稅前盈餘3372萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.41元，是最近四年來獲利表現最好的一年。

精剛股東會中，董事長王炯棻提及今年對精剛來說是轉型年，除了以非鐵產品鎳、鈦為聚焦，鞏固舊有客戶的市佔並持續擴大開發新客戶群外，並透過轉投資往下游航太零組件佈局，達到上下游一貫化目標。隨COVID-19漸緩，包含造船業之各項重工業及基礎建設的需求逐漸強勁，帶動高階原材料需求增溫，因此公司第二季的營業毛利與營業利益表現都優於去年同期與上一季，亦對於今年業績展望抱持穩健樂觀。

本次股東會全面改選董事九席，為加強公司治理，本屆獨立董事席次由3席增為4席。新當選董事分別為榮剛材料科技股份有限公司代表人：王炯棻、陳政祥、趙世傑；台灣鋼鐵股份有限公司代表人：馬堅勇、吳柏成；四席獨立董事分別為簡金成、林義郎、林家群及吳怡翰。股東常會結束後召開首次董事會，推選王炯棻續任董事長。