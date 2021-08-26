亞太電(3682)最新董座出爐，由昨日甫在股東會當選新任董事的陳鵬接任，原董事長呂芳銘正式交棒，隨著亞太電才在日前宣布與遠傳(4904)的共頻共網正式上路，亞太電將進入一新世代。

亞太電原董事長呂芳銘之前就有交棒的傳聞，在昨股東會也進行董監改選，含三席獨立董事在內的11席董事，總經理黃南仁及游哲宏為新任董事，加上25日公告呂芳銘的董事代表一席，將由陳鵬接替，三位新任董事分別具備電信、法律相關專業背景，亞太電強調，希望藉此強化公司治理，因應5G世代多元化營運型態發展，落實永續經營。

呂芳銘在昨股東會後採訪時對於交棒一說，僅回應，「剛選完董事，26日(即今日)才會開董事會改選，不方便代替董事發言，尊重他們選擇。」

原先總經理黃南仁接棒呼聲也頗高，結果由陳鵬出線，預計黃南仁將繼續擔任總經理一職，為亞太電5G前景打拚，今年亞太電5G用戶年底將挑戰40萬大關。