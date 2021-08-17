位於台北市信義區松勇路上「陶朱隱園」豪宅，因特殊的建築外型，吸引不少路過民眾目光。近日一名網友表示，台灣有錢人多的是，但一個豪宅到現在僅左手轉賣給右手，很明顯是有錢人不想買，並問及「具話題性的建案怎麼會如此？」引發網友熱烈討論，多數人一致認為，大樓設計過於特別，對於有錢人來說「很沒隱私」。

原PO日前於PTT八卦板指出，屢次經過一戶要價18億的「陶朱隱園」，都會忍不住多看幾眼，但不解為何買得起的人卻不買。他解釋，並非在酸網路上買不起的窮酸民，而是台灣有錢的人並不少，買得起的有錢人多得是，一個具有指標案的豪宅到現在僅左手轉賣給右手，很明顯是有錢人不想買，並非買不起，難道是「是風水問題？」

原PO猜測，可能是有錢人不願被當傻子，或是18億元有更值得發揮效益的地方，他大嘆「一個備受注目、具話題性的建案怎會如此？有沒有豪宅乏人問津的八卦？」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應，「同樣的錢能買更大的風景更好的」、「真正有錢人都不住在市區好嗎」、「獨棟，遠勝這種大樓」；另外也有多數人認為「大樓設計很沒隱私，做什麼都被看光光」、「隱私問題，附近大樓隨便都能拍到，我有錢也不買」、「這麼有錢的通常都注重隱私及安全，越低調越好」。