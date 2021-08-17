當沖降稅優惠是否延長實施，財經部會考量不同調。金管會今天表示，建議當沖降稅延長5年，是參考國發會以往國內平均景氣循環接近5年時間，集中市場景氣循環也約5年。

當沖交易證交稅稅率從千分之3降為千分之1.5的優惠措施年底將到期，金管會今年2月將稅式支出報告和證券交易稅條例修正草案函送財政部參考，建議財政部延長當沖降稅5年，不過財政部目前仍在評估是否延長，且若要延長實施，年限則傾向低於5年。

財政部考量點為，當沖降稅優惠措施曾歷經2度延長，從原先僅實施1年，再延長3年8個月至今年底屆期，若再延長5年，前後合計將近10年，可能會被視為常態化。

證期局副局長郭佳君表示，金管會之所以建議當沖降稅延長5年，是先前舉辦公聽會，聽取學者建議和證交所評估後的決定；根據與會學者和證交所建議，依照國發會以往國內平均景氣循環接近5年時間，以過去歷史來看，集中市場景氣循環也約5年，因此建議財政部延長實施當沖降稅5年。

媒體關切，上次當沖降稅延長3年8個月，這次一口氣希望延長5年，是否會受限相關稅賦法令僅能延長3年的問題；郭佳君澄清，稅制並沒有規定一定要延長幾年，舉例來說，前陣子行政院審查權證降稅法案，目前減徵規劃也是5年。

根據金管會提供今年以來當沖數據，截至今年7月底為止，集中市場當沖日均成交金額達新台幣2610.4億元，年增283%，日均當沖戶數達21萬2466戶，年增184% 。

郭佳君指出，和去年同期相比，今年當沖日均成交額和日均當沖戶數皆有大幅成長，此外，去年7月底集中市場當沖占比僅29.46%，至今年7月底已大幅成長至46.39%。（編輯：潘羿菁）1100817