河南鄭州市新冠肺炎疫情應急處置聯合指揮部17日消息指出，鄭州市計劃8月24日前完成12至17歲人群新冠疫苗第1劑次接種，9月15日前完成第2劑次接種。截至16日，鄭州市12至17歲人群接種第1劑有22.58萬人，接種率達24.23％。

鄭州市政府副秘書長李慧芳表示，疫苗接種是預防新冠肺炎最經濟、最有效的防護措施，青少年也是新冠病毒的易感人群，及時接種疫苗，有助於青少年獲得針對新冠病毒的免疫力，對建立人群免疫屏障具有重要意義。

截至16日，鄭州市新冠病毒疫苗累計接種1516.91萬劑次，全市18歲以上人群接種第1劑有808.4萬人，接種率達83.24％，12至17歲人群接種第1劑有22.58萬人，接種率達24.23％。而目前獲准於未成年人中使用的新冠疫苗為大陸國藥疫苗和科興疫苗，使用的疫苗劑量、免疫程序與18歲以上人群完全一樣。

另據大陸國家衛健委主任馬曉偉日前表示，9月面臨開學季，大中專院校和中小學如期開學，一些省份要組織一系列重大活動，要力爭在8月底前把當前疫情控制住，盡快讓社會生活恢復到正常狀態。