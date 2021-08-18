行政院人事總處日前召開軍公教員工待遇審議委員會，討論明年軍公教調薪與否。據了解，各項經濟指標、財政收支情況及消費者物價指數都有利軍公教調薪，但國內疫情發展影響今年經濟動能，因此明年不予調薪幾可確定。對此，全國公務人員協會前理事長李來希有無限感慨，表示全國公務人員協會欠缺任何作為，怎麼要求調薪？「夥伴們就請自求多福吧！」

李來希昨（17）日在臉書指出，軍公教人員調薪不可能憑空而來，上次調薪過程歷經林全、賴清德兩任行政院長，他帶領全國公務人員協會獨力奮戰，颱風天大戰主計長朱澤民，互嗆白癡與智障，一時之間傳為笑談，但嚴肅的議題爭論之下，私底下運作從未止息，逼得調薪委員會再度開會，蒙當時新任賴清德院長體諒軍公教人員的辛勞，最終決定調整待遇，這期間的辛苦無人比他更能體會。

李來希回憶當時，隱身在機關內的夥伴差一點被懲處，自己也差點被移送法辦，檢閱過去的紀錄歷歷在目，可惜現在已看不到全國公務人員協會的任何作為，只能依附在其他團體之下搖旗吶喊，端不上檯面，實在讓人覺得有點悲哀。

過去的夥伴問他為什麼不再出來領導，李來希感嘆，能說什麼呢？江湖人老、江山易主，自然由人作為，不宜過問，只是回想過去種種對照今日，有著無限的感慨。