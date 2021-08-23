台北市副市長蔡炳坤。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

飲酒協會向北市議員徐立信陳情，傳出北市府要求萬華阿公店小姐學茶道才能復業，挨批是矯枉過正，不合乎實情，北市副市長蔡炳坤23日表示，輔導階段建立示範店家讓大家觀摩，必須等中央宣布能夠開放，才有復業問題，希望這次透過公私協力讓萬華走出不太好的名譽。

5月中本土疫情爆發，萬華茶藝館傳出感染事件，讓萬華成為重災區，172家茶藝館無限期停業至今，飲酒協會理事長黃永城表示，疫情衝擊下，已經倒了20幾家，平時阿公店提供的服務就是讓小姐招待客人泡茶、聊聊天而已，卻被指責為「破口」，他們也是受害者。

日前有人建議阿公店小姐卻學「茶道」，黃永城指出，小姐每天賺個幾百塊錢，怎麼可能花幾千元去學茶道，阿公店因為「伊拉客」被汙名化，但客戶都是熟客，不需要去外面拉客。

茶藝館服務員「小琪」抱怨，我們都歐巴桑50幾歲了，就是好朋友來聊天、泡茶，沒有做色情。

蔡炳坤說，市府積極和相關業者討論，過去2周與業者全面溝通，業者表達盼真正把汙名化去掉，輔導階段建立示範店家讓大家觀摩，中央開放八大行業後才有復業問題，盼公私協力讓萬華走出不太好的名譽。