苗栗縣政府文觀局與首波里和風洋食餐酒館合作推出音樂活動。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局將在More Café舉行音樂表演。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局將在More Café舉行音樂表演。（謝明俊攝）

苗栗縣政府結合在地特色餐飲店共推藝文活動，特別規畫第1屆苗栗店仔藝穗節，在苗栗市挑出4個特色餐廳，安排4場音樂活動演出，卻遇到疫情提升警戒而告推遲，近日疫情緩解，縣府積極推動進行，除了鼓勵藝文活動，更期盼藉此提升店家活力，一起從疫情低潮中站起。

國內發生這波疫情，對於許多年輕人創立的特色餐飲店打擊相當大，尤其是在客源消費市場原本就不如大都市的苗栗市，年輕業者苦撐過關，非常辛苦。

今年初，苗栗縣政府文觀局就規畫結合苗栗市區特色餐飲店，引進苗栗較難成局的小眾音樂活動，形成更浪漫、更有不同風味的餐飲進行式，推出首屆「2021苗栗店仔藝穗節」，安排4檔節目，包含周鈞翔《大東整所》、邱舒《轉來苗栗尞》、足夢舞人《足夢爵響》、趣學生活旅行手作《享樂吧！在慢板與美味之間》，將從10月20日起，陸續在苗栗市區內4家特色餐館中登場。分別是首波里和風洋食餐酒館、養心無菜單料理、老家生活藝文空間、More Café等4家餐飲店家演出，均採售票入場。

文觀局表示，這次參與演出團隊，是從20多組團隊激烈競爭中脫穎而出。邱舒《轉來貓貍尞》由苗栗在地成長的邱舒，藉由音樂用說書者的方式，串連聲音記憶。周鈞翔《大東整所》由周鈞翔與兩位夥伴融合即興喜劇與新馬戲，以無俚頭台式搞笑風格與觀眾互動。

足夢舞人《足夢爵響》是一場結合故事敘述搭配現場爵士樂與踢踏舞呈現。趣學生活旅行手作《享樂吧！在慢板與美味之間》由音樂家與藝術料理家攜手打造一席吃得到、聽得到也欣賞得到的藝術饗宴。