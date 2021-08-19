行政院會後記者會說明｜2021.8.19

行政院拍板，今年將直接發放5000元振興券，行政院發言人羅秉成今（19）日在行政院會後記者會中表示，有去年三倍券的成功經驗，對於五倍券更有自信；至於時程，大家都期待越快越好，如果內部方案完整，就會盡快對外說明。

羅秉成強調，紓困4.0通通都是發現金，目前已有1088萬人次申請，共發放1594億元，所以「紓困發現金」已經在發了，而今年不僅GDP成長，經濟成長也創11年新高，接下來準備發五倍券。

羅秉成說，正因為經濟成長好，準備把果實分享給全民，不必付1000元就能領五倍券5000元，因五倍券是有價證券，等於現金，且限期使用，會長高長胖，因業者折扣會加碼、地方政府也會跟進加碼，且有去年三倍券的成功經驗，會更有自信推出五倍券。

政院也請各部會從這方面規劃運作，包含去年很成功的藝fun券、動滋券、農遊券、客家券、原民券等，以及經濟部對受衝擊商家、交通部相關旅宿等，都可以這方向規劃設計，並以過去經驗，好要更好，既能振興兼有紓困。

羅秉成也說，五倍券規劃沒有發生什麼困難，相關政策原則與方向都有所決定，至於時程，大家都期待越快越好，所以會在各種方案執行上，也會注意能否加緊速度，並沒有預定什麼時間，如果內部方案完整，就會盡快對外說明。