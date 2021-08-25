針對嘉義市政府將加碼發放2000元現金紓困，雲林縣長張麗善今（25）日表示，對嘉義市非常敬佩，但雲林縣庫困窘，即使每人只發1000元就要近7億元，加發現金非常困難。

張麗善表示，就是因為了解民眾的困難，她才會一再呼籲中央普發現金，才能夠解民眾燃眉之急，她對嘉義市的作為感到敬佩；不過雲林縣如果發1000元就要花將近7億元，如果發2000元就要花10幾億元，這對縣庫是一大負擔。

張麗善說，她的思考是鼓勵把振興五倍券留在雲林縣，縣府會舉辦百萬名車摸彩活動，希望民眾拿到以後可以來雲林消費。