中央將發行千億商機的振興五倍券，很多飽受疫情衝擊的夜市攤商，本來盼望有小額面額的振興五倍券發行到消費者手中，但希望恐將落空。台中逢甲商圈管委會主委王朝藝表示，夜市賣的本來就是銅板價，面額有50元、100元才會快速流通，如果面額200元、300元有的人就存進銀行去了，最有效率辦法，還是疫苗趕快打一打，有疫苗保護，客人自動會出來消費。
台中市長盧秀燕說，她也要代表小攤商店家向中央呼籲，振興五倍券至少有3000元規畫為百元券面額，讓民眾使用更方便，更加速店家營業復甦。
王朝藝指出，振興五倍券面額太大，恐只流進大公司的產業，且大公司採購原料可開支票拖一兩個月，小本經營的夜市攤商，採購食材馬上要付錢，擔心振興五倍券商機看得到吃不到。
逢甲「甲文青」茶飲店老闆指出，他的茶一杯從35元到55元不等，消費者若拿大面額振興五倍券買，必須換很多零錢的負擔吃不消。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。