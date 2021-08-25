台中市長盧秀燕向中央呼籲振興五倍券至少有3000元規畫為百元券面額，讓民眾使用更方便，更加速店家營業復甦。（盧金足攝）

中央將發行千億商機的振興五倍券，很多飽受疫情衝擊的夜市攤商，本來盼望有小額面額的振興五倍券發行到消費者手中，但希望恐將落空。台中逢甲商圈管委會主委王朝藝表示，夜市賣的本來就是銅板價，面額有50元、100元才會快速流通，如果面額200元、300元有的人就存進銀行去了，最有效率辦法，還是疫苗趕快打一打，有疫苗保護，客人自動會出來消費。

台中市長盧秀燕說，她也要代表小攤商店家向中央呼籲，振興五倍券至少有3000元規畫為百元券面額，讓民眾使用更方便，更加速店家營業復甦。

王朝藝指出，振興五倍券面額太大，恐只流進大公司的產業，且大公司採購原料可開支票拖一兩個月，小本經營的夜市攤商，採購食材馬上要付錢，擔心振興五倍券商機看得到吃不到。

逢甲「甲文青」茶飲店老闆指出，他的茶一杯從35元到55元不等，消費者若拿大面額振興五倍券買，必須換很多零錢的負擔吃不消。